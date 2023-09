E’ stato fermato poco dopo che aveva ritirato un pacco in arrivo dalla Spagna da un corriere espresso. Pacco contenente due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi, e due involucri di marijuana anche questi del peso di 200 grammi. Un 21enne, G.N., di Campobello di Licata, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Licata, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su ordine della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha coordinato il blitz, è stato posto ai domiciliari. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1.100 euro sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito, quanto trovato è stato posto sotto sequestro, in attesa di essere analizzato.