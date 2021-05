Droga e violazioni anticovid, scattano multe e sequestri

Vanno avanti i controlli anticovid da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agrigento. Nel centro città i militari dell’Arma della Radiomobile hanno fermato, intorno la mezzanotte, un ragazzo di 28 anni di Agrigento, a bordo della sua auto. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 1,4 grammi di hashish. Per tale motivo il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, e gli è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni.

Inoltre la vettura è risultata priva di copertura assicurativa. Sono scattati il sequestro del mezzo, una multa da oltre 800 euro per l’assicurazione, e altri 400 euro perché trovato in giro nell’orario del coprifuoco. A Favara, invece, i Carabinieri della locale Tenenza, durante un posto di controllo hanno fermato un 36enne del luogo, trovato con quasi un grammo di cocaina. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento. In entrambi i casi la droga è stata sequestrata.