Droga e armi, maxi blitz con 33 misure cautelari: coinvolti anche agrigentini

Ha coinvolto anche la provincia di Agrigento la maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta che riguarda droga, detenzione illegale di armi, ricettazione ed estorsione, per un totale di 184 capi d’imputazione, nelle province di Napoli, Salerno, Ragusa, Caltanissetta, Messina e appunto Agrigento. L’ordinanza di applicazione delle misure cautelari è stata emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata. Coinvolte complessivamente 33 persone sui quali ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza.

Per 9 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 13 la misura cautelare degli arresti domiciliari di cui 7 con lo strumento di controllo del braccialetto elettronico; per altri 7 indagati la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Napoli e per 4 indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli stessi indagati erano già destinatari di un precedente ed analogo provvedimento cautelare per i medesimi reati eseguito il 13 dicembre 2022 dai militari del Comando provinciale di Napoli, successivamente annullato dal Tribunale del Riesame.

L’attività d’indagine, condotta dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, ha consento di accertare l’esistenza di una fiorente piazza di spaccio di sostanze stupefacenti attiva nel centro di Vico Equense ed utilizzata per la distribuzione della droga nei diversi comuni della costiera sorrentina. Attività investigativa iniziata nell’estate del 2020 e prolungatasi fino all’inverno del 2021, corroborata da numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento nonché da attività tecniche di intercettazione. Tutto questo avrebbe consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza ne i confronti dei destinatari del provvedimento, documentando più di mille episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.