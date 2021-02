Droga comprata on line, arresto convalidato di 25enne

Ha ricevuto da un corriere espresso un pacco dalla Spagna contenente 200 grammi di hashish. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato l’arresto di M.A., 25 anni, di Agrigento, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il Gip accogliendo la richiesta dei legali difensori dell’indagato, gli avvocati Salvatore Bruccoleri, Paolo Gagliano e Salvatore Pennica, ha rimesso in libertà il giovane, applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.

Il Pubblico ministero aveva chiesto gli arresti domiciliari. L’arresto del 25enne, era scattato venerdì pomeriggio, in seguito ad un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Il giovane aveva comprato la droga su un canale on line. Successivamente lo stupefacente è stato consegnato, da un ignaro corriere espresso, direttamente a casa del ragazzo. In una settimana, i militari dell’Arma hanno bloccato complessivamente quattro “carichi” di hashish, e cinque giovani sono finiti in manette.