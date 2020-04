Dov’è finito l’alcool disinfettante?

Vi siete chiesti come mai l’alcool denaturato sia scomparso dalla grande, media e piccola distribuzione?

Forse perché è il migliore dei disinfettanti ed ha un costo modestissimo?

O anch’esso deve arrivare dall’ estero, come le mascherine ??? !!!

Come mai, invece, i famosi e poco utili(!) gel disinfettanti ( bastano guanti, acqua e sapone per chi non lavora in ambienti a rischio….) sono esposti alla maniera dell’acqua sulle pedane, quando si va a fare la spesa?

Non si deve ancora aiutare, chi per adesso versa in una condizione di criticità economica??? !!!

Forse questa fase è superata?…

È un risvolto nuovo della fase 2 ?…

Non ci starebbe, forse, una bella interrogazione parlamentare ?!

Carmelo Sgarito