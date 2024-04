In Europa, le vignette autostradali si stanno diffondendo sempre di più, arrivando gradualmente a sostituire il tradizionale pedaggio, ormai anche nei paesi prossimi al territorio italiano, ad esempio la Svizzera, l’Austria e la Slovenia.

In pratica, la vignetta è una sorta di abbonamento valido per un tempo limitato, necessario per circolare su autostrade e superstrade, il cui prezzo varia in relazione al periodo di validità, con la possibilità di pianificare preventivamente il costo di un viaggio.

La differenza tra il tradizionale pedaggio e le vignette autostradali è il sistema di calcolo del prezzo: il costo del pedaggio si riferisce alla tratta percorsa, mentre la vignetta ha un costo differente legato alla validità, da pochi giorni ad un intero anno.

Programmare un viaggio in auto è molto semplice grazie alla possibilità di acquistare vignette autostradali direttamente online, anche in anticipo e con la possibilità di scegliere tra diversi periodi di validità, da un giorno ad un anno, in base alla destinazione.

Vignette per viaggiare sulle strade austriache

La vignetta Austria 2024 può essere acquistata sul web, in formato digitale, una soluzione che rende più semplice il proprio viaggio: per richiederla, è sufficiente comunicare la targa del veicolo e la vignetta digitale verrà creata entro un’ora circa.

Una volta inserita, la targa dell’auto, o del veicolo da utilizzare durante il viaggio, viene registrata dal sistema, permettendo di circolare su tutte le autostrade e le strade a pedaggio del territorio austriaco.

La validità della vignetta per l’Austria è disponibile in diverse varianti, da un unico giorno, a dieci giorni, a due mesi, ad un intero anno: la scelta dipende ovviamente dal proprio programma di viaggio e di permanenza o ritorno nel paese.

All’interno dei confini austriaci, la vignetta è obbligatoria su quasi tutte le strade, tenendo inoltre conto che in alcune aree del paese, oltre ad essere in possesso di una vignetta valida, occorre pagare un ulteriore pedaggio, generalmente si tratta di tunnel, ponti e gallerie.

È comunque possibile verificare online quali siano i punti in cui è necessario il pagamento di un pedaggio aggiuntivo, così come in quali tratti di strada, spesso a ridosso delle frontiere, la vignetta autostradale non è obbligatoria.

Vignetta autostradale digitale per la Slovenia

Anche le autostrade slovene necessitano la presenza della vignetta, che può essere acquistata via internet, considerando inoltre che le vignette slovene sono disponibili solo in formato digitale, senza necessità di applicare il contrassegno sul parabrezza dell’auto.

La procedura è sempre la stessa, basta fornire il numero di targa, per poter essere identificati dal sistema autostradale sloveno, e il periodo di validità della vignetta può essere settimanale, mensile o annuale, in base alle necessità.

In Slovenia la vignetta elettronica è richiesta su quasi tutte le autostrade, è comunque possibile anche acquistare vignette giornaliere o con validità di dieci giorni, la cui scadenza coincide con la mezzanotte dell’ultimo giorno indicato

Poiché in Slovenia sono presenti molte altre strade a pedaggio, per evitare problemi si consiglia di verificare prima di partire dove è obbligatoria la vignetta.