Bryce Douvier ha messo piede al PalaMoncada e, fin dal primo allenamento, è apparso pronto, carico e totalmente dentro la nuova sfida biancazzurra. L’ala austriaco-statunitense, classe 1991, ha immediatamente dato la sensazione di poter fornire quell’impatto fisico e quella presenza tecnica di cui la Fortitudo Agrigento aveva bisogno.

Al termine della seduta di oggi, ecco le sue prime parole ufficiali:

“Sono molto entusiasta di iniziare a lavorare con coach Devis e con la Fortitudo Agrigento. Ho giocato contro di loro due volte in passato e la passione dei tifosi, insieme alla qualità della squadra, ha sempre reso la partita molto dura e il palazzetto un posto difficile in cui giocare.

Non vedo l’ora di giocare per loro invece che contro di loro.

Sono pronto a vivere questa stagione lavorando insieme ai miei compagni per raggiungere gli obiettivi che la società ha e che merita!”

Parole chiare, intense, dette con la grinta di chi sa che qui può lasciare il segno.

Un gigante per la famiglia biancazzurra

La Fortitudo accoglie questo nuovo gigante con entusiasmo e fiducia.

Douvier arriva in una fase delicata della stagione, ma porta con sé esperienza, fisicità, leadership e soprattutto quella mentalità da senior che può aiutare l’intero gruppo a ritrovare stabilità e continuità.

In casa Fortitudo il messaggio è forte e condiviso: questa è una famiglia, e come tale si esce insieme dalle difficoltà, con lavoro, unità e il sostegno di un pubblico che – quando conta – sa trasformare il PalaMoncada in un fortino incandescente.

Appuntamento a domani

I tifosi sono chiamati a fare ciò che sanno fare meglio: sostenere.

L’appuntamento è fissato per domani alle ore 18:00 al PalaMoncada, per spingere la Fortitudo e accogliere Bryce con tutto il calore che Agrigento sa regalare ai suoi giganti.

