Numerose le chiamate che erano giunte al 112 e le segnalazioni alle forze dell’ordine. I poliziotti del Commissariato di Licata, diretti dal commissario capo Giuseppe Garro, hanno condotto negli uffici di polizia un uomo che da giorni dormiva in auto e stazionava davanti ad alcune scuole licatesi.

Gli agenti, dopo una breve attività d’indagine, hanno girato la segnalazione alla Questura di Agrigento. E il questore Tommaso Palumbo ha firmato nei confronti del soggetto il foglio di via obbligatorio, e in virtù del provvedimento, per un anno non potrà tornare in territorio di Licata senza essere autorizzato.

Lo stesso uomo nel pomeriggio è stato notato all’interno del centro commerciale “Città dei Templi” di Villaseta. Anche in questo caso, dopo alcune segnalazioni, sono accorsi i poliziotti delle Volanti per gli accertamenti di rito.

