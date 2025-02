LICATA – La passione per la cucina e il talento siciliano sbarcano a Casa Sanremo 2025, dove Dora Schifano, Lady Chef di Agrigento e Licata, è stata invitata a far parte della prestigiosa brigata nelle cucine ufficiali dell’evento.

L’occasione è arrivata grazie al sodalizio Lady Chef nazionale, che ha selezionato la chef licatese per affiancare il team ufficiale nella preparazione dei piatti destinati agli ospiti della manifestazione. Un’esperienza che Schifano vive con grande orgoglio:

“Sicuramente portare il nome della città di Licata alla RAI e in un contesto come Sanremo è un grande onore”, ha dichiarato.

Schifano è anche membro dell’Associazione Cuochi e Pasticceri “Salvatore Schifano” di Agrigento, una realtà che da anni valorizza il talento gastronomico del territorio.

“Cucinare insieme alla brigata ufficiale è un’esperienza che mi riempie di soddisfazione”, ha aggiunto la chef.

La sua presenza a Casa Sanremo rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un’occasione per dare visibilità alla tradizione culinaria siciliana in uno degli eventi più seguiti d’Italia.

