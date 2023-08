Dopo una discussione in strada, per pregressi dissidi familiari non meglio specificati, s’è scagliato contro il padre, colpendolo al volto e al ginocchio con una chiave inglese. Un quarantenne licatese a causa dei traumi riportati è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici in servizio lo hanno sottoposto alle cure del caso, applicandogli un punto di sutura.

Per la violenta aggressione, i poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, il figlio diciassettenne dell’uomo, per l’ipotesi di reato di lesioni personali.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto i due avrebbero iniziato a discutere animatamente, in via Gela, nelle vicinanze di un supermercato. Il ragazzo, ad un certo punto, dalle parole è passato alle vie di fatto. Ha perso letteralmente le staffe, e si è accanito contro suo padre, e afferrata una chiave inglese, ha colpito il genitore in pieno viso e ad un ginocchio.