Dopo lockdown per la pandemia Covid-19 “rilanciare l’economia”

Dopo i momenti difficili a causa del lockdown per la pandemia Covid-19, Palma di Montechiaro rialza la testa e si rimette in marcia al fine di raggiungere quell’obiettivo ambizioso di rilanciare l’economia. Il sindaco, Stefano Castellino, ha reso noto che sul sito del Comune di Palma di Montechiaro è scaricabile il bando con relativi allegati per l’assegnazione dei lotti in area Pip l’area è stata anche inserita tra le zone Zes dalla Regione Siciliana, condizione che rende ancor di più appetibile per gli imprenditori la possibilità di installare a Palma di Montechiaro la propria attività.

“Devo ringraziare l’assessore alle Attività Produttive Salvatore Castronovo e Concetta Di Vincenzo e tutto l’ufficio per l’encomiabile lavoro svolto – dice il primo cittadino – Il bando rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Si tratta di un’area speciale designata all’interno di un paese in cui vengono eliminate le normali barriere commerciali come le quote, le tariffe e le necessità burocratiche, al fine di attirare nuovi investimenti commerciali nazionali e internazionali. Esse sono sviluppate in luoghi che sono geograficamente vantaggiosi per il commercio; luoghi ove sorgono aeroporti internazionali, porti e simili sono preferiti per lo sviluppo di zone di libero scambio. Ciò, in quanto le merci dipendono dalla disponibilità della materia prima, oltre che dalla manodopera qualificata e dal personale tecnico ben attrezzato. La zona di libero scambio può essere definita come un centro manifatturiero ad alta intensità di manodopera, che comporta l’importazione di componenti e materie prime, e le merci prodotte vengono esportate in diversi paesi”.