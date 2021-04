Dopo litigio investe vicino di casa che resta ferito: denunciato

Dopo un litigio, scoppiato per motivi sconosciuti, avrebbe travolto con l’auto un vicino di casa. Un cinquantenne di Canicattì, è stato denunciato per le ipotesi di reato di lesioni personali e omissione di soccorso. I fatti risalgono allo scorso 21 febbraio, quando i poliziotti del Commissariato canicattinese sono intervenuti in una zona del centro cittadino, dove un uomo era stato investito da un’auto.

La vittima aveva dichiarato che, mentre stava attraversando la strada, un suo vicino di casa, abitante nello stesso condominio, dopo averlo offeso, lo aveva investito deliberatamente con la vettura. L’uomo ha raccontato di avere avuto dei dissidi per futili motivi, da oltre quattro anni, con la stessa persona. Nell’impatto è rovinato al suolo, ed è stato costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale “Barone Lombardo”. L’investitore è stato quindi individuato e denunciato.