Dopo la Valle dei Templi Dolce & Gabbana fanno tappa a Venezia

Dopo aver acceso la Valle dei Templi e come in molti ancora ricordano la vicina Palma di Montechiaro, gli stilisti si trasferiscono in laguna. Alcuni dei luoghi più emblematici della città dei Dogi faranno da sfondo a creazioni uniche, firmate dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana e accompagnate fa oggetti che rappresentano le eccellenze manifatturiere e artistiche locali. Come ricorda Adnkronos – Esposizioni si terranno in varie location: dalla Scuola grande della Misericordia a quella di San Rocco, dalla Pescheria di Rialto alla sede del Casinò di Ca’ Vendramin-Calergi. Venezia è la nuova tappa dell’immaginario “Grand Tour d’Italia” che Dolce & Gabbana ha iniziato nel 2012, anno della presentazione della prima collezione Alta Moda a Taormina, e che da allora ha toccato Agrigento, Firenze e Portofino.