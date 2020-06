Dopo la fuga dei migranti, Firetto: “La struttura va chiusa”

“Le scene viste al Villaggio Mosé, che comprensibilmente hanno allarmato la popolazione della zona, non devono più ripetersi. I vertici di Governo, che hanno previsto le misure da adottare per i migranti, devono trovare soluzioni più idonee”. Così il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, sulla situazione dei migranti in città, e la fuga di una ventina di tunisini (poi quasi tutti rintracciati) dal centro d’accoglienza e quarantena di viale Cannatello.

“Non può essere messa a repentaglio la sicurezza di una città che da molto più di un mese non registra casi di Covid 19 – continua il primo cittadino -. Non può essere turbata un’intera comunità da comportamenti irresponsabili. Il centro di accoglienza di Viale Cannatello va immediatamente chiuso perché in struttura inadeguata e in pieno centro abitato”.