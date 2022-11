Dopo la bomba d’acqua il viale delle Dune non si è allagato: funzionano le nuove caditoie

E’ il caso di dire “finalmente”. Il viale della Dune di San Leone resiste alle forti piogge di queste ore. Niente fiume d’acqua e niente auto costrette a cambiare strada o a ritrovarsi in difficoltà. La regimezione delle acque pare, dunque, funzionare e questo grazie anche al nuovo sistema di caditoie , voluto dal sindaco Francesco Miccichè, che ha seguito il normale deflusso delle acque e senza la necessità di installare una pompa che comporterebbe una spesa non indifferente. Il primo cittadino si è recato questa mattina sul posto e si è detto soddisfatto del risultato ottenuto. Un problema atavico che, adesso, sembra essere risolto. Il viale del litorale di Agrigento fino allo scorso mese di settembre e per tanti lustri risultava essere particolarmente vulnerabile alla pioggia e questo si traduceva in un vero e proprio disagio per i tanti abitanti che popolano la zona.