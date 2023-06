Dopo gli “Airport Days”, il deputato Pisano lancia una nuova iniziativa: un gazebo itinerante

Dopo gli “Airport Days”, il deputato agrigentino Calogero Pisano lancia una nuova iniziativa. Tutti i fine settimana del mese di luglio un gazebo itinerante girerà le piazze delle principali della provincia agrigentina per consentire ai cittadini di sottoscrivere le quote azionarie della costituenda S.p.A. aeroporto Valle dei Templi di Agrigento. “La sottoscrizione delle azioni della S.p.A. sta andando bene e continuiamo a registrare un forte entusiasmo nell’opinione pubblica – dice Calogero Pisano – con questa iniziativa intendiamo raggiungere capillarmente tutti i cittadini, informarli ed agevolarli nella procedura di acquisto delle quote societarie”. Modalità, luoghi ed orari saranno comunicati nei giorni a seguire. Nel momento della sottoscrizione non verrà richiesto il versamento di alcuna somma di denaro, conferimento che avverrà soltanto all’atto della costituzione ufficiale della nuova società prevista per il primo di ottobre, data entro la quale sarà possibile prenotare le quote azionarie presso qualsiasi studio notarile della provincia. Il valore nominale di un’azione è di 1.000 euro, il capitale sociale minimo da raggiungere con la sottoscrizione è di 2.000.000 di euro.