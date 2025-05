L’ Infopoint di Porta di Ponte è finalmente pronto e a breve sarà aperto al pubblico. Ne da l’annuncio in un post sui social il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

Dopo anni di chiusura e ritardi, questa struttura strategica è finalmente pronta ad accogliere cittadini e visitatori, frutto di una collaborazione sinergica tra il Comune di Agrigento e il Parco Archeologico della Valle dei Templi. L’iniziativa, completata ad aprile 2025 con un investimento di oltre 45.000 euro e affidata alla gestione di Coopculture.

La struttura, collocata nel chiostro di Porta di Ponte, sarà fornita del personale e dei servizi essenziali per offrire informazioni su eventi, guida ai monumenti e agli itinerari turistici, svolgendo un ruolo cruciale nell‘accoglienza dei visitatori nella città dei Templi.

La sua ubicazione centrale permette di intercettare i flussi di visitatori diretti verso i principali siti di interesse, dalla Valle dei Templi al centro storico, creando un punto di snodo informativo di primaria importanza per l’esperienza turistica agrigentina.

Viene a colmare un vuoto significativo nella struttura turistica della città. Più volte Federalberghi e altre realtà del settore hanno lanciato un appello pubblico, sollecitando l’amministrazione comunale a operarsi celermente per il ripristino dell’info-point turistico nei locali di Porta di Ponte.

Il rilancio dell’infopoint di Porta di Ponte ha preso forma concreta nel 2025, con un progetto finanziato dal Parco Archeologico della Valle dei Templi. A gennaio 2025, il Parco ha affidato ad una società l’incarico per l’allestimento dell’infopoint, impegnando una somma complessiva di 45.364 euro (IVA compresa). Questo investimento ha segnato l’inizio di una fase operativa concreta dopo anni di attesa e sollecitazioni.

La struttura è stata ufficialmente consegnata dal Comune di Agrigento, che ne è il possessore, al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi a metà marzo 2025. I lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dei locali sono stati realizzati dall’ente regionale in convenzione con il municipio, utilizzando le somme provenienti dai ticket di ingresso alle aree archeologiche che per legge devono essere riconosciute ai comuni in cui queste ricadono.

I lavori hanno incluso l’installazione di due servizi igienici e la completa ristrutturazione degli spazi per restituire alla collettività una struttura funzionale e moderna. Sono stati completati nel mese di aprile 2025, come programmato.

L’infopoint di Porta di Ponte si inserisce in una rete più ampia di punti informativi turistici gestiti a livello provinciale. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) ha sviluppato un sistema coordinato di infopoint che include strutture operative in diversi comuni della provincia. Questo network comprende infopoint a Canicattì, Cattolica Eraclea, Favara, Siculiana, Licata, Porto Empedocle, Palma di Montechiaro, Casteltermini e, più recentemente, Realmonte.

Particolarmente interessante è il caso dell’infopoint realizzato nel piazzale di Porta V nella Valle dei Templi, che consiste in un elegante gazebo in legno realizzato in armonia con i manufatti preesistenti.

