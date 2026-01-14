Ha servito lo Stato Italiano per ben 44 anni Il luogotenente carica speciale dei Carabinieri, Michele Vaiana, è andato in pensione. L’ultimo servizio prestato è stato alla sede della Banca d’Italia di Agrigento.

Vaiana ha concluso il suo percorso professionale dopo una carriera lunga 44 anni. Un cammino iniziato a soli 18 anni, portato avanti con dedizione, serietà e grande senso del dovere, sempre al servizio delle istituzioni, della collettività e della sicurezza pubblica.

“Un grazie sincero a un uomo che ha dedicato una vita intera al servizio del nostro Paese”, le parole dei vertici dell’Arma.

