“Finalmente, dopo quattro lunghi anni di attesa, sono lieto di annunciare la riapertura, lunedì 22 Aprile alle ore 18:00, della piscina comunale di via Parco Mediterraneo”. A parlare è l’ assessore all’impiantistica sportiva e consigliere comunale, Gerlando Piparo.

“Un evento atteso da tutta la città che rappresenta, per quanto mi riguarda, il conseguimento di un obiettivo che mi ero prefissato e su cui ho lavorato sin dalla mia nomina ad assessore. Si restituisce, dunque, alla comunità agrigentina una struttura fondamentale per lo sport, ma anche per il benessere e l’aggregazione sociale.

Mi corre l’obbligo di ringraziare la famiglia Sodano per essersi impegnata alacremente al mio fianco durante questi mesi, fornendo un apporto essenziale ed indispensabile per il raggiungimento di questo importante traguardo, l’intero gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Agrigento e tutta l’Amministrazione”. Ha concluso Piparo.