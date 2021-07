Donne siciliane protagoniste il 28 luglio a Favara

“Donne protagoniste, donne in prima linea, donne di Sicilia. Nello scenario del centro storico di Favara, accolti dalla Farm Cultural Park, mercoledì 28 luglio dalle 19 l’universo femminile si manifesterà nelle sue molteplici sfaccettature. Si terrà la presentazione del libro “Le Siciliane” edito dalla “LoveMore” di Giampiero Turco, nelle cui pagine 52 donne raccontano la loro “sicilianitá”.

L’evento è patrocinato dal C.I.F, Centro Italiano Femminile di Favara che, grazie all’idea della presidente Antonella Morreale e la collaborazione delle numerose volontarie, ha creato l’ormai indispensabile negozio solidale “La Casa del Bambino”. La meravigliosa realtà vissuta quotidianamente in questo angolo di concreta generosità dalle volontarie hanno spinto la Presidente all’istituzione della prima edizione Premio “Cuore di Frontiera” Maria Ghibellini Turco. La stessa serata del 28 luglio prossimo, sarà l’occasione per la premiazione di alcune donne che in questi mesi hanno compiuto azioni particolarmente solidali e generose. L’evento sarà anche occasione di riflessione sulla tragica vicenda di Gessica Lattuca, la giovane mamma di 4 figli scomparsa quasi tre anni fa”.