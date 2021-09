Donne del vino Sicilia a Favignana

“ In un evento diffuso come Fishtuna, che celebra uno dei prodotti simbolo delle Egadi promuovendo uno dei territori più belli ed incontaminati della nostra regione, La delegazione Sicilia delle DDV avrà’ uno spazio dedicato per un interessante story telling di esperienze di vita e vite. Sei socie produttrici siciliane racconteranno di vino, vendemmia, territori circondati da vigneti, sostenibilità e bellezza. E non mancheranno le degustazioni dei vini delle produttrici dell’isola, dall’Etna a Noto, da Marsala ad Acate, per esaltare sua maestà il tonno di Favignana. Ancora una volta faremo gioco di squadra per promuovere la nostra eccezionale biodiversità, unicità e tipicità ” . Roberta Urso, delegata della Sicilia dell’associazione Donne del Vino che conta 53 socie, tra produttrici, agronome, giornaliste, sommelier, designer, spiega la presenza dell’ Associazione alla seconda edizione di “Fishtuna” che si svolgerà a Favignana dall’1 al 5 settembre che celebra sua maestà il tonno.

In degustazione alcune etichette: Mandrarossa Costadune Frappato Sicilia Doc 2020, Palmarès Extra Dry- Gorghi Tondi, 595 Metodo Classico Rosè Nero d’ Avola – Colomba Bianca, Gilea Bianco Inzolia/Chardonnay2020- La Botticella, Grillo Zahara 2020- Casa Grazia, il Frappato- Vittoria Doc Frappato 2020- Palmento Costanzo, Naturalmente Bio Perricone anno 2019 Caruso & Minini, Calanica 2020 -Duca di Salaparuta, Marsala Riserva2003 -Florio, Don Pietro Rosato Bio 2019 -Principi di Spadafora, Kebrilla Grillo Doc Sicilia 2020- Cantina Fina.

Venerdì 3 settembre, alle 18.30, nell’ex Stabilimento Florio di Favignana, talk show a cura dell’Associazione “Le Donne del Vino”. Intervengono le rappresentanti dell’Associazione “Le Donne del Vino” e giornalisti enogastronomici: Enrica Spadafora, Azienda Feudo Principi di Spadafora, Marisa Leo, Colomba Bianca, Sabrina Giacalone, La Botticella, Federica Fina, Cantine Fina, Flora Mondello, Gaglio Vignaioli, Irene Taormina, Duca di Salaparuta.