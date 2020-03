Donna vittima della truffa dei codici. Spariti soldi dalla sua carta prepagata

Una 40enne agrigentina ha denunciato che ignoti truffatori le hanno chiesto i codici di una carta prepagata, perché a loro dire doveva servire per un aggiornamento ed evitare truffe, o che la carta stessa si invalidasse. La donna ha fornito i codici, e gli individui, in pochi attimi, le hanno sottratto 200 euro. L’agrigentina si è vista arrivare un messaggio di prelievo dalla sua carta. A quel punto ha capito di essere stata truffata. Alla stessa non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto. Le indagini sono poi passate al personale della polizia Postale.