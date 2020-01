Donna vittima della truffa dei codici, spariti 1.050 dalla sua carta

Ha visto su un sito on line di annunci dei mobili in vendita, ad un prezzo vantaggioso, e in procinto di arredare la propria casa di campagna, ha chiamato il numero telefonico, inserito di seguito all’annuncio, dall’ignoto inserzionista. Protagonista una 42enne di Agrigento truffata via web. E ci ha rimesso oltre mille euro.

Tutto quanto l’altro giorno. La donna, da lì a poco, dopo aver chiamato si è messa d’accordo con il presunto venditore, sulle modalità di pagamento, e sulla successiva spedizione della merce. Proprio il venditore ha fornito il numero di una carta prepagata per effettuare il pagamento.

La malcapitata non riuscendo nell’operazione, ha richiamato quel numero, con l’invito ad effettuare il bonifico in maniera diversa, inserendo la propria carta all’interno di un Bancomat, meglio un Postamat, digitando dei codici forniti dallo stesso venditore. Anche in questo caso l’operazione non è andata a buon fine.

A quel punto l’individuo ha detto alla donna, che si sarebbe fatto “vivo” lui per trovare un’altra modalità di pagamento. L’agrigentina l’indomani si è vista arrivare dei messaggi di prelievo, uno di 800 euro, l’altro di 250 euro, spariti dalla sua carta. A quel punto ha capito di essere stata truffata. Ha presentato denuncia ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Le indagini sono poi passate al personale della polizia Postale.