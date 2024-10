È stata trovata morta all’interno della vasca da bagno della sua abitazione. Tragedia a Licata dove ha perso la vita una sessantenne del luogo. A ritrovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri che, ieri sera, sono accorsi nel quartiere Marianello, in una traversa nei pressi di via Principe di Napoli. Sul posto è stato fatto intervenire anche il medico legale, per la constatazione del decesso. La sessantenne licatese è stata colta da un improvviso malore mentre stava, appunto, facendo il bagno. Il medico legale ha parlato di morte per arresto cardiaco.