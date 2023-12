Una 54enne è stata trovata morta in casa in via Sant’Angelo a Favara. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento su segnalazione dei familiari, che non avevano notizie della donna da diverse ore. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Sul corpo non è stato riscontrato nessun segno di violenza. Intervenuti anche i carabinieri per le indagini del caso.