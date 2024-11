Il gip del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per la 53enne di Agrigento, residente a Porto Empedocle, trovata in possesso di 65,5 grammi di cocaina e vario materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. La donna, difesa dall’avvocato Fabio Calogero Inglima Modica, era stata arrestata nei giorni scorsi dai poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, per l’ipotesi di reato, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La sostanza stupefacente era occultata nella sua abitazione all’interno di una busta di plastica che era stata nascosta dentro un ombrello pieghevole. Polvere bianca che è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore verrà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative. Le indagini non sono ancora concluse. Gli agenti, stanno cercando di risalire al fornitore, che ha approvvigionato di cocaina l’agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp