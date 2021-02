Donna trova portafoglio pieno di soldi e lo restituisce

Un uomo di Campobello di Licata ha smarrito in questi giorni, senza accorgersene, un borsello con all’interno 2.000 euro in contanti. Una donna S.R.B., vicino ai volontari della Misericordia, lo ha ritrovato in strada, e senza pensarci due volte lo ha consegnato al Comando della polizia Municipale di Campobello.

Gli agenti, dopo accurati accertamenti, hanno individuato e rintracciato il proprietario. Una volta convocato gli hanno riconsegnato l’accessorio con il prezioso contenuto. “In tempi di grave crisi economica un gesto nobile e lodevole come questo fa capire che ancora esiste la gente onesta. Complimenti”, dice il sindaco di Campobello di Licata Giovanni Picone.

Un caso simile si era verificato alcuni giorni fa a Licata. In quel caso all’interno del portafoglio c’erano 1.000 euro.