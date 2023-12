Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere per Saro Gioacchino Morgana, il palmese di 48 anni, accusato di avere gettato addosso un contenitore di acido all’ex moglie cinquantenne. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo. L’indagato, difeso dall’avvocato Calogero Sferrazza, deve rispondere di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, ancora oggi, si trova ricoverato al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Resta piantonato, quando sarà dimesso sarà trasportato in carcere.

Il 48enne attraverso il suo difensore ha fatto sapere che quando le condizioni di salute lo permetteranno chiederà al Gip di essere sentito. Ascoltato dalla polizia, all’indomani del fatto, avrebbe raccontato d’essere stato lui la vittima dell’aggressione e d’aver subito il lancio dell’acido da parte della moglie. Nella colluttazione è stato raggiunto dall’acido riportando ustioni di terzo grado alle mani, al volto e al torace.