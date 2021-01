Donna scippata della borsa da due balordi. E’ successo in via Manzoni

Scippo nella tarda mattinata dell’Epifania, in via Verdi, nei pressi della via Manzoni, nella zona del Campo Sportivo, ad Agrigento. Vittima una pensionata, che è stata spintonata, e derubata della borsa da due ignoti malviventi.

Da lì a poco hanno fatto perdere le proprie tracce. Scattato l’allarme sul posto i poliziotti della sezione Volanti. Indagini sono in corso per risalire ai due autori del fatto.

All’interno della borsa c’erano alcune decine di euro, documenti, la chiavi di casa, ed altri effetti personali.