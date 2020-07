Donna incinta, appena sbarcata, risultata positiva al Covid19

Una trentenne dell’Africa subsahariana, incinta, sbarcata a Lampedusa, è risultata positiva al Covid19 dopo essere stata sottoposta al tampone. La donna sarebbe asintomatica.

In elisoccorso è stata trasportata al reparto di Ginecologia e Ostetricia del “Civico” di Palermo. Poi sarebbe stata trasferita all’ospedale “Cervello”, in quanto centro di riferimento Covid19 anche per la gestanti.

Si sta valutando di fare eseguire i tamponi a medici, infermieri e pazienti che sono venuti a contatto con la paziente.

Infine sono tutti negativi i tamponi sui 25 migranti sbarcati sempre a Lampedusa e trovati positivi dopo il primo test sierologico. Una notizia diffusa dal sindacato di polizia Fsp che è stata duramente contestata dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che ha minacciato un esposto in procura.