Un giovane bandito solitario, a volto scoperto e armato di pistola, dopo aver bloccato in strada una cinquantenne agrigentina, si è fatto consegnare la borsa, contenente 100 euro in contanti, documenti, effetti personali e telefono cellulare. La donna, che si trovava in compagnia del padre, per sua fortuna, non ha riportato traumi.

La rapina è stata messa a segno domenica sera, intorno alle 20, al viale Della Vittoria, all’incrocio con via Giovanni XXIII, ad Agrigento. «Dammi la borsa o ti sparo», avrebbe urlato il malvivente che senza alcuna difficoltà si è impossessato dell’accessorio ed è scappato a bordo di un’utilitaria.

Le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione dei passanti. Sul fattaccio hanno avviato le indagini i poliziotti della sezione Volanti e della squadra Mobile.

