I carabinieri, unitamente ai vigili del fuoco, hanno fatto irruzione nell’abitazione, al primo piano di una palazzina di via Luigi Sturzo a Racalmuto, dove una giovane donna si era barricata in casa con i suoi due figli di quattro e sette anni, forse dopo una lite in famiglia.

La donna, che non avrebbe mai minacciato di far del male ai piccoli, era comunque in un evidente stato di agitazione, ma non ha opposto resistenza e si è fatta trovare seduta sul divano. I bambini stanno bene.

I militari dell’Arma sono entrati, con l’ausilio di una scala dei vigili del fuoco, dal balcone. Sul posto presente anche il sostituto procuratore di turno, Elenia Manno e i vertici del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Non sono ancora, comunque, del tutto chiari i motivi che hanno spinta la donna a barricarsi in casa con i figli per diverse ore.

