Doni, foto e una speciale mascotte: la Fortitudo Moncada al reparto di Pediatria di Agrigento

E’ stata una mattinata speciale per la Fortitudo Agrigento. Il diesse Cristian Mayer, lo staff e la prima squadra, si sono recati in visita all’ospedale San Giovanni di Dio, di Agrigento.

I biancazzurri hanno voluto omaggiare i piccini del reparto di Pediatria con dei speciali regali di Natale. L’incontro si è tenuto grazie alla collaborazione del primario, il dott. Giuseppe Gramaglia. Doni, foto e abbracci, per una mattinata all’insegna del sorriso.

“Ringrazio il presidente della Fortitudo Agrigento, Salvatore Moncada – ha detto il primario Gramaglia – queste giornate scaldano il cuore. E’ stata davvero una bellissima esperienza. E’ stato un momento di grande gioia”.

“Esserci è stato davvero un grande piacere – ha detto Dimitri Sousa . E’ sempre bello quando puoi dare dei regali a dei bambini, soprattutto in questo speciale momento dell’anno. Sono iniziative che riempiono il cuore di grande gioia”.

Alla giornata anche una speciale mascotte, per questo la Fortitudo Agrigento ringrazia per la gentile collaborazione, BalloonStyle. Ringraziamenti speciali, anche per la Cartolibreria Tuttolomondo.

Ufficio Stampa Fortitudo Moncada Agrigento