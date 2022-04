Donazione organi: Geraci Siculo primo, Agrigento 97esimo

E’ il piccolo comune palermitano di Geraci Siculo, il più generoso tra i comuni italiani per quanto riguarda la donazione di organi. Agrigento solo 97esima. Lo dice l’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che mette in fila i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021, all’atto dell’emissione della carta d’identità nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

L’Indice, diffuso in occasione della 25sima Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domenica prossima, è espresso in centesimi ed è elaborato tenendo conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi. Il piccolo paese delle Madonie è riuscito così a risalire in 12 mesi di quasi 6mila posizioni nella classifica nazionale e a conquistarne la vetta.

Al secondo posto della classifica regionale c’è invece Marianopoli (Caltanissetta), con un indice del dono di 85,93/100. Terzo posto regionale per Ustica (Palermo), mentre è da segnalare l’ottavo posto nazionale di Corleone (Palermo) tra i comuni medio-piccoli (5-30mila abitanti). Tra le province, Enna è la migliore tra le siciliane, 83° su 107 a livello nazionale, seguono Messina (85°), Ragusa (89°), Palermo (94°), Trapani (95°), Siracusa (96°), Agrigento (97°), Catania (102°) e Caltanissetta (104°).

Complessivamente la Sicilia è risultata 19° tra le regioni italiane.