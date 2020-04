Donazione al reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Agrigento

I soci e gli amici del Circolo ARCI “Agàpe” con la partecipazione del Circolo ARCI “John Belushi” donano materiale sanitario al reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento.

L’emergenza Covid – 19 ha reso necessario che il reparto di ostetricia e ginecologia si attivasse per predisporre un’area dove accogliere eventuali donne positive o sospette. Infatti, è stata assicurata un’apposita area separata ed isolata al secondo piano come accesso di pronto soccorso per donne gravide con coronavirus conclamato o sospetto, prevedendo il ricovero presso il terzo piano dove è stato creato un reparto covid – 19 ed assicurando l’assistenza al parto in una nuova sala operatoria creata per questa emergenza, completamente distaccata dal reparto di ostetricia e ginecologia che continua, invece, ad operare quotidianamente ed in maniera ordinaria al quinto piano del nostro nosocomio.

La Presidente Avv. Angela Galvano afferma: “Di fronte a questa emergenza ed alla conseguente realizzazione di quest’area, abbiamo ritenuto utile donare del materiale sanitario a sostegno della maternità, soprattutto in questo periodo così faticoso e difficile, per contribuire a far lavorare i nostri operatori sanitari in un clima il più possibile sereno con l’utilizzo di tute, camici, guanti, mascherine ffp2, nell’interesse di tutta la comunità. Augurandoci che la nostra città continui a non avere casi di donne gravide con coronavirus conclamato o sospetto”.