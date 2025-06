Un’aula magna gremita, giovani voci emozionate e note che si intrecciano in un messaggio di speranza: è partito ufficialmente, sabato mattina, all’Istituto I.I.S. “Fermi” di Aragona il progetto “Donatori di Musica”, ideato da Pino Minio e promosso dall’Accademia Palladium, con l’ambizioso obiettivo di contrastare solitudine, emarginazione e isolamento sociale attraverso il potere aggregante della musica. Rivolto in particolare alle nuove generazioni, il progetto intende fare della musica un linguaggio universale capace di costruire relazioni, favorire l’inclusione e stimolare un senso più profondo di comunità.

Il percorso coinvolgerà diverse scuole del territorio, con momenti artistici, laboratori creativi e incontri di riflessione partecipata che vedranno protagonisti studenti, famiglie e docenti. A introdurre l’iniziativa è stata la Prof.ssa Maria Portella, con gli interventi della dirigente scolastica Elisa Maria Enza Casalicchio, che ha posto l’accento sul ruolo educativo della scuola come luogo di crescita culturale e sociale, e sulla necessità di promuovere una solidarietà intergenerazionale sempre più urgente.

Straordinari protagonisti della mattinata gli studenti del “Fermi”, che hanno animato l’evento con performance musicali e momenti di condivisione, dimostrando come la musica possa diventare strumento di espressione autentica e partecipazione attiva. Nel corso della giornata sono stati anche premiati diversi giovani talenti dell’istituto, distintisi per creatività e impegno.

Applausi ed emozione hanno accompagnato l’esibizione live di Pino Minio, direttore dell’Accademia Palladium e noto volto televisivo grazie al programma “Io Canto Senior” su Canale 5. Con sensibilità e passione, Minio ha raccontato esperienze personali e artistiche, donando al pubblico non solo note, ma spunti di riflessione profonda sul valore umano della musica. “Donatori di Musica” si presenta, dunque, non solo come progetto culturale, ma come vero e proprio patto sociale ed educativo, capace di restituire alla musica la sua funzione più autentica: curare, avvicinare, creare legami.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp