Donati 6.500 alberi, uno per ciascuno degli abitanti

Un albero per ciascuno degli abitati di Lampedusa: sono 6.500 gli alberi di Carrubo, Pino e Oleandro che saranno piantati nella zona di ponente, dall’Albero del Sole fino al Muro Vecchio, lungo circa un chilometro e mezzo. “Vogliamo ripristinare la vegetazione che molti anni fa era parte integrante del contesto naturale dell’isola”, dice il sindaco Totò Martello.

“I lampedusani e Lampedusa sono un tutt’uno – aggiunge – e dare in ‘adozione’ un albero a ciascun abitante è un modo per rendere ancora più forte questo legame”. I primi 100 sono già stati piantati, nei prossimi giorni il lavoro proseguirà fino alla messa in posa di tutti gli alberi, donati dall’Azienda forestale dell’assessorato regionale all’Agricoltura.