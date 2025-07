Era il lontano 2001 quando il Premio Nazionale Sipario d’Oro aprì i battenti. All’epoca si chiamava Sipario d’Argento e man mano nel corso degli anni ha mutato nome e interventi.

In occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura anche in questo anno il Sipario D’Oro arricchisce la stagione teatrale del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Lelio Castaldo, organizzatore della premiazione, anche in questa edizione, è riuscito a piazzare dei “colpi” davvero straordinari. Spicca senza dubbio la presenza sul palco della astrofisica italiana Veronica Bindi, la quale, susciterà non poco interesse il suo racconto su quanto accade “al di sopra delle nostre teste”.

Una serata di cultura, eccellenze e grandi emozioni nella magica cornice della Valle dei Templi, per celebrare personalità di spicco del mondo sociale, scientifico, imprenditoriale e giornalistico. A condurre l’evento, con eleganza e passione, il giornalista agrigentino Lelio Castaldo, anima e padrone di casa di questa storica manifestazione, affiancato da Margherita Trupiano.Premi, defilé, interventi artistici e un prestigioso riconoscimento speciale all’astrofisica Veronica Bindi.

Un appuntamento da non perdere, dove il talento incontra il valore della nostra terra. E poi i premiati, la vera anima della manifestazione e gli intrattenitori. Il maestro Mimmo Galletto ancora una volta sarà il protagonista principale unitamente alla Sicilmoda che darà luogo a delle sfilate di modelle tutte particolari. Le motivazioni verranno lette ancora una volta da Viviana Nobile. La regia della manifestazione è affidata a Claudia Badalamenti. L’appuntamento è per le ore 21,00 presso il Teatro della Valle dei Templi, di fronte Casa Sanfilippo. Le auto hanno libero accesso presso il parcheggio di Casa Sanfilippo.

Ingresso gratuito.

