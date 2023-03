Domenica la prima parata del 75° Mandorlo in Fiore, il sindaco: “Subito il clou” (VIDEO)

Sarà la parata internazionale dei gruppi partecipanti a inaugurare il 75° Mandorlo in Fiore domani, 5 marzo, alle ore 10. Questo il percorso: partiranno da Porta di Ponte, piazza Aldo Moro, passeranno davanti al Comando provinciale dei Carabinieri, raggiungeranno piazza Marconi, quindi proseguiranno per il Viale della Vittoria. Lo stesso itinerario sarà replicato anche per la fiaccolata e per la seconda parata di domenica 12 marzo. I gruppi si esibiranno in Piazza Cavour, alle ore 13, mentre alle 16 si terrà lo Spettacolo del Festival Regionale del Folklore. “Si respira aria di festa, c’è grande attesa. In programma sfilate, fiere, spettacoli”, ha detto il sindaco, Francesco Miccichè. “Abbiamo avuto difficoltà a collocare gli ultimi gruppi perché alberghi e b&b erano già pieni”.