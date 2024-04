Eraclea Minoa e la prima domenica del mese: un viaggio tra storia e biodiversità

Una domenica tra archeologia e natura, quella che domenica 7 aprile, ha visto la presenza di numerosi visitatori non solo nella Valle dei Templi ma anche nell’ area archeologica di Eraclea Minoa. Approfittando dell’ingresso gratuito della prima domenica del mese, in tanti hanno voluto riscoprire il patrimonio storico e naturalistico della nostra provincia. Nel sito archeologico di Eraclea Minoa si è svolta un’ iniziativa che ha coinvolto adulti e bambini. I più piccoli sono stati guidati alla scoperta dei semi e hanno potuto realizzare un semenzaio con materiali di riciclo, imparando a far fiorire l’Acanto una volta tornati a casa. Gli adulti hanno partecipato a una passeggiata naturalistica guidata da un agronomo, alla scoperta di semi e piante del Mediterraneo, alcune utilizzate sin dall’antichità per pozioni e medicamenti.