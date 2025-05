Dall’ekklesiasterion, sede delle assemblee civiche dell’antica Akragas, al quartiere ellenistico-romano, con le sue domus a peristilio. Per la prima domenica del mese (4 maggio), l’ingresso all’intero Parco della Valle dei Templi sarà gratuito. E nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura si riapre l’accesso del Teatro Ellenistico che collega il Museo Griffo con l’area archeologica dove è in corso un’imponente campagna di scavo: era stato già inaugurato nel 2018, presente l’archeologo Sebastiano Tusa, da assessore regionale allo Beni culturali. Per accedere da questo varco bisogna ritirare il biglietto gratuito al museo archeologico Griffo. Un’occasione, l visita a questa zona del Parco. La visita, e’ gratuita ma con posti limitati, parte alle 10.30 dalla biglietteria del Museo Griffo.

Con gli archeologi di CoopCulture si arriverà al quartiere Ellenistico-romano, oggetto dei nuovi scavi che hanno permesso di individuare strutture di diversi periodi. Il percorso permetterà di scoprire i resti di edifici pubblici e privati della città: alle pendici meridionali di poggio S. Nicola, l’ekklesiasterion, la domus a peristilio ed il cosiddetto oratorio di Falaride, tutte strutture che testimoniano il passaggio dalla dominazione greca a quella romana; poco lontane, le rovine del bouleuterion, l’edificio destinato all’assemblea dei cittadini, poi trasformato in odeon; e l’area del santuario urbano porticato, frequentato tra età ellenistica e imperiale, abbandonato nel III secolo d.C., e in epoca recente, trasformato in discarica.

La visita si chiuderà con l’affaccio sull’agrumeto storico, che il Parco ha affidato all’azienda agricola Filì nell’ambito del progetto Diodoros. Creato dai monaci cistercensi, è stato abbandonato negli anni ’70 e oggi è rifiorito, con varietà di agrumi preziose per la biodiversità. La visita è gratuita ma i posti sono veramente limitati e la prenotazione consigliata su www.coopculture.it Eventuali posti residui saranno assegnati la stessa domenica in biglietteria, ma senza garanzia di disponibilità.

VALLE DEI TEMPLI. Ogni giorno alle 15.30 sono disponibili le visite guidate “Valle senza segreti”; e l’esperienza dei percorsi sotterranei (tutti i giorni alle 10, alle 11.15, 12.30 e alle 13.45). Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Si può anche noleggiare un’audioguida per scoprire appieno la Valle dei Templi. Nel Parco sono in corso due esposizioni particolarmente interessanti: a Villa Aurea, dentro la Valle dei Templi, “Tesori d’Italia” che ospita a rotazione oltre 60 capolavori della scultura e pittura italiana provenienti da importanti musei e collezioni private. E al Museo Griffo “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento.

Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri”, collezione di antichi vasi greci del VI e V secolo avanti Cristo che, dopo 200 anni sono rientrati – sia pur temporaneamente – ad Agrigento da Monaco di Baviera.

