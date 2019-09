Domenica 29 settembre ingresso gratuito alla Valle dei Templi di Agrigento per i passeggeri del treno storico

Appuntamento speciale con i treni storici del gusto in Sicilia domenica 29 settembre. Con il treno tra arte e sapori delle aree interne in partenza da Caltanissetta Centrale alle 9.10 con fermate intermedie a Serradifalco (9.34), Canicattì (10.05), Racalmuto (10.30), Grotte (10.35), Aragona Caldare (10.42), Agrigento Bassa (10.55) e arrivo a Tempio di Vulcano alle 11.08 sarà possibile raggiungere la leggendaria Valle dei Templi di Agrigento e, in via del tutto eccezionale per i passeggeri del treno, effettuare una visita gratuita tra le rovine dell’antica Akragas.