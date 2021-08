Domato l’incendio al palazzo Standa, adesso la conta dei danni

L’ultimo piano del palazzo Standa, nella centralissima via Gioeni, è stato completamente distrutto dall’incendio scoppiato nel pomeriggio. Dopo circa due ore, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, hanno domato le fiamme. Per i soccorritori non è stato facile. E’ stata per loro una corsa contro il tempo, e sono riusciti ad evitare danni strutturali all’edificio. Nulla da fare per l’abitazione rasa al suolo.

Nessun dubbio sulla natura accidentale del rogo. Una candela o una lampada ha provocato il maxi incendio. I vigili del fuoco, ripristinata la sicurezza, hanno svolto un sopralluogo, e verificato la staticità dello stabile. Il palazzo dovrebbe tornare ad essere agibile. Nessuna conseguenza per l’anziana proprietaria trascinata fuori, e messa in salvo da due passanti, un pasticciere e un altro artigiano, che hanno sfidato le fiamme e il fumo, evitando una tragedia.

Al momento una decina di famiglie sono state evacuate e aspettano di tornare nelle loro case. Nella zona hanno operato i poliziotti della sezione Volanti, i carabinieri e i finanzieri, che hanno chiuso un intero tratto di Porta di Ponte. Chiuse le strade di accesso a via Gioeni e via Atenea, e chiuse diverse attività lavorative presenti attorno al palazzo.