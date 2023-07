Dolce&Gabbana e Sky danno vita a una partnership unica, celebrando l’eccellenza dell’artigianato italiano con una straordinaria creazione: la Sky Glass Carretto Siciliano. Questo esemplare unico è la perfetta fusione tra tecnologia all’avanguardia e l’amore per le tradizioni artigianali, inaugurando una linea esclusiva di smart TV Dolce&Gabbana in edizione limitata, presto disponibile.

L’eccezionale opera d’arte è stata presentata in occasione degli eventi Alta Moda di Dolce&Gabbana, che hanno brillato tra il 7 e l’11 luglio, mettendo in luce la vera bellezza della cultura, dei mestieri e del folclore delle affascinanti località della Valle d’Itria, in Puglia.

La Sky Glass Carretto Siciliano, un 65 pollici, è stata abilmente decorata da un artigiano palermitano con l’inconfondibile iconografia del Carretto Siciliano. I disegni sono ispirati ai tipici motivi geometrici e ornamenti floreali stilizzati della tradizione pittorica della Sicilia occidentale. Le distintive tonalità, che rappresentano l’essenza visiva dell’Isola, includono il rosso del magma dell’Etna, il blu profondo e intenso del mare, il verde degli incantevoli paesaggi costieri e il giallo caldo e avvolgente del sole di Sicilia. Una sinfonia di colori che omaggia la magnificenza di questa splendida Isola nel cuore del Mar Mediterraneo. Il Carretto Siciliano, umile mezzo di trasporto trasformato dal genio creativo e dalle mani del popolo, racconta con immagini la storia e il mito di questa terra magica.

Sky Glass, la Smart TV di ultima generazione, è stata lanciata in Italia lo scorso settembre e si contraddistingue per un design elegante e funzionale. Integrando in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, dei principali canali in chiaro e app in streaming, questo dispositivo innovativo semplifica la ricerca e la scelta dei contenuti da vedere. Offre, inoltre, una straordinaria qualità audio-video grazie alla soundbar Dolby Atmos® e uno schermo 4K HDR Quantum Dot. Da notare anche il riconoscimento di Sky Glass come la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners.