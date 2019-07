Dolce e Gabbana sfilano al Tempio della Concordia: “La Sicilia è il posto più bello del mondo”

Grande attesa alla Valle dei Templi di Agrigento per l’arrivo questa sera di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ambasciatori del bello della Sicilia.

I due stilisti fondatori del brand D&G, sono giunti ieri a Palma di Montechiaro per una tre giorni agrigentina, che si concluderà domani a Sciacca.

In un articolo di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia, i due stilisti dichiarano: «La Sicilia è il posto più bello del mondo, non si tratta solo della sfilata, ma di raccontare una storia, di portare l’immagine della Sicilia in giro per il mondo». La notizia è stata riportata dal Giornale di Sicilia in edicola questa mattina.