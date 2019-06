Dog Fest 2019, al Città dei Templi la festa dedicata ai cani

Domenica 23 giugno al Centro commerciale Città dei Templi, in scena il Dog Fest. La manifestazione è curata da un gruppo di volontari che gestiscono il Rifugio Hope, che ogni anno accoglie tantissimi cani e gatti dalla strada, curandoli e cercando per loro adozioni.

Il Rifugio si trova ad Agrigento ed il presidente è Laura Samaritano, conosciuta in tutta la provincia per la sua attività di volontariato ormai da 10 anni.

DOG FEST

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

presso il

CENTRO COMMERCIALE CITTÀ DEI TEMPLI

Il Dog Fest è evento ideato, dal Rifugio Hope di Agrigento in collaborazione del Centro Commerciale Città dei Templi, al fine di sensibilizzare grandi e piccini al rispetto degli animali e alla loro tutela, mettendo in risalto il fantastico rapporto che viene a crearsi tra uomo e cane.

Un modo diverso per vivere il meraviglioso mondo dei cani, in un periodo delicato come quello estivo, in cui ancora oggi purtroppo il numero degli abbandoni è smisurato.

Il DOG FEST mira ad accogliere sia gli amanti degli animali ma anche chi, magari non conoscendoli, possa avere voglia di avvicinarsi a loro e poterli guardare con occhi diversi.

Il futuro è nelle mani dei più piccini, a tal proposito vi sarà un’area dedicata ai cuccioli a due e quattro zampe per imparare un corretto approccio al cane divertendosi con mascotte, palloncini e tanti regali.

Durante la giornata avrà luogo il DOG FACTOR (Sfilata a 6 zampe), non la solita mostra cinofila, ma un modo nuovo per dar risalto al rapporto unico che si crea tra cani e proprietari. Non serve saper fare acrobazie, anche da una semplice sfilata insieme si può cogliere l’essenza di un rapporto unico.

Chiunque può partecipare, l ‘iscrizione è GRATUITA e i primi tre classificati vinceranno, oltre ai trofei, una Tv Led, una bici 20″ e un buono Amazon da 50€. PREMIAZIONE SPECIALE ANCHE PER IL CANE PIÙ SIMPATICO.

(sono ammessi solo cani regolarmente registrati in anagrafe canina con microchip)

Per info e iscrizioni:

3421836988 Laura

388 3451344 Federica

Rifugio.hope@libero.it

Verranno distribuiti gadget gratuiti e buoni sconto a chiunque passerà a trovarci al DOG FEST