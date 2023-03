Dodicenne muore mentre gioca a basket: aperta inchiesta

La Procura di Agrigento, con il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella, ha aperto un’inchiesta sulla morte del dodicenne di Favara. Il bambino è stato colto da un malore, perdendo i sensi, mentre stava giocando a basket nella palestra della scuola “Guarino” di via Capitano Basile. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorritori hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Il pubblico ministero Giulia Sbocchia, titolare del fascicolo, ha disposto l’autopsia.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Tenenza di Favara. Come primo passaggio investigativo saranno acquisiti i certificati medici di sana costituzione e idoneità all’attività agonistica del dodicenne, che dovranno essere analizzati e messi verosimilmente in relazione con quanto emergerà dall’esame autoptico. La Procura vuole fare chiarezza sulla tragedia, ,ma al momento non ci sono indagati e non è stata configurata nessuna ipotesi di reato. La salma del bambino si trova, attualmente, all’obitorio ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.