Terminato l’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui ha partecipato il deputato agrigentino Calogero Lillo Pisano insieme ai tecnici del Libero Consorzio comunale, durante il quale è stata consegnata tutta la documentazione relativa al progetto dell’aeroporto di Agrigento.

Ora tutta la documentazione passerà a Enac per la valutazione finale e per l’inserimento nel Piano Nazionale degli Aeroporti.

“Oggi si è fatto un ulteriore passo verso un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava solo un sogno – afferma il deputato agrigentino Lillo Pisano -. Non sono parole, non sono promesse. Sono atti concreti, sono risultati, sono fatti che avvicinano Agrigento e gli agrigentini al futuro che meritano”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp