Un ignoto individuo ha chiamato una favarese e, presentandosi come carabiniere, ha parlato di una perquisizione da realizzare nella sua abitazione. La donna per fortuna non ha creduto alla ricostruzione e ha chiamato i carabinieri – quelli veri – della locale Tenenza, accertando così che si trattava di truffatori.

“Nessuna perquisizione deve essere fatta nella sua abitazione!”, la risposta dei militari dell’Arma. “Vi invito sempre, in caso di dubbi, a chiamare il numero di telefono della Tenenza di Favara al 092231111 oppure, in caso di necessità urgenti, al 112”, ha detto il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

