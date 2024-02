Evento speciale di respiro internazionale per il DJ agrigentino Antonio Ferraro, 39 anni, attivo da almeno 20 anni nel settore. Il 9 marzo accompagnerà Rocco Hunt in un noto club della Germania, il KUFA Club di Saarbrucken, per la serata italiana.

“Fare parte di questo evento è un grande orgoglio per me,” spiega Ferraro. “Questa sarà la mia quinta volta ad esibirmi in una discoteca in Germania. Sono ormai conosciuto in tutta la provincia di Agrigento, avendo suonato in quasi tutti i club e le discoteche della zona. È sempre un piacere essere chiamato in Germania per la mia musica, molto apprezzata non solo dagli italiani presenti ma anche dai tedeschi.”

Oltre a Rocco Hunt, noto cantante e rapper italiano, sarà presente anche un altro DJ, Salvo B. Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, è vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo “Nu juorno buono”, e ha ricevuto il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica.